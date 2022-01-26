Ermenistan Hava Kuvvetleri modern ve çok işlevli helikopterlerle tamamlandı

Ermenistan Hava Kuvvetleri modern ve çok işlevli helikopterlerle tamamlandı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin havacılığının envanterine iniş, yangın, nakliye ve sıhhi görevleri yerine getirmek için tasarlanmış modern, çok işlevli yeni helikopterler girior. Yeni askeri havacılık teçhizatının kabulüyle ilgili olarak 25 Ocak’ta Erebuni Havalimanı’nda RA Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan’ın da katıldığı tören düzenlendi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu vesileyle 25 Ocak tarihinde askeri Erebuni havaalanında Ermenistan Genelkurmay Başkanı Artak Davtyan’ın da katıldığı özel tören düzenlendi.

Ermeni Ordusunun kuruluş yıldönümünün arifesinde, personeli tebrik eden Genelkurmay Başkanı hava sınır muhafızlarının ülkenin hava kapılarını sarsılmaz tutmak için belirlenen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarına olan güvenini dile getirdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, helikopterlerin teknik özelliklerini de tanıttı.

Ermenistan Kamu Radyosu