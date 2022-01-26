Bu Akşam: Despertar İzmir Türkiye’de Holokost ve Antisemitizm Öğretimini Konuşuyor

26 Ocak Çarşamba akşamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Despertar İzmir projesi tarafından düzenlenen tematik buluşmaların onuncusu kapsamında Avlaremoz yazarlarından antropolog, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Demirel ve sosyolog, ‘Case not Closed’ Proje Koordinatörü Belin Benezra Yensarfati’nin konuşmacı olarak katılacağı çevrimiçi etkinlik gerçekleşiyor.

Türkiye’de Holokost ve Antisemitizm Öğretimi, Antisemitizmle Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü başlıklı tematik buluşma saat 20.00’de başlayacak olup Zoom üzerinden veya Despertar İzmir Youtube kanalından katılmak mümkün olacak.

Tarih: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20.00

Zoom ID: 814 4381 7863

Şifre: 2022

https://www.avlaremoz.com/2022/01/26/bu-aksam-despertar-izmir-turkiyede-holokost-ve-antisemitizm-ogretimini-konusuyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bu-aksam-despertar-izmir-turkiyede-holokost-ve-antisemitizm-ogretimini-konusuyor