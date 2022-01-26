Azınlık vakıfları için seçim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki azınlıklara ait dini vakıfların kendi yönetim kurullarını seçmesine olanak tanıyacak yasal düzenlemenin yakında tamamlanacağını söyledi.

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ Ankara – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki azınlıklara ait dini vakıfların kendi yönetim kurullarını seçmesine olanak tanıyacak yasal düzenlemenin yakında tamamlanacağını ve azınlık vakıflarında seçim yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Türkiye’deki azınlıklara ait dini vakıfların kendi yönetim kurullarını seçmesine olanak tanıyacak yasal düzenleme hazırlıkları da gündeme geldi. Erdoğan, hazırlıkların yakında tamamlanacağını ve azınlık vakıflarında seçim yapılabileceğini belirtti.

‘3-4 AYA YASAL DÜZENLEME’

Milliyet’e konuşan Bedros Şirinoğlu, azınlık vakıflarındaki seçim süreciyle ilgili şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız konu ile ilgili çalışmaların süratle yapıldığını, inşallah yakın bir zamanda tamamlanacağını ve azınlık vakıflarında seçimlerin yapılacağını söyledi bize. Bizim tüzüğümüz 1864’ten beri devam eden, artık işe yaramayan bir tüzüktü. Sayın Cumhurbaşkanımız günün şartlarına göre uyarlanmasını istedi, vakıf başkanları kendi menfaatine göre bir tüzük hazırlamak istedi, o sebeple seçimler uzadı. Sayın Cumhurbaşkanı Kültür Bakanlığı’na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne talimat verdi, çalışmaları başlattı. Bittiği zaman bize gösterilecek, eksik var mı, ilave edilecek bir şey var mı diye. O günü bekliyoruz. Tahmin ediyorum ki 3-4 aya bu iş biter.”

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013 yılında seçim genelgesini askıya aldı. Seçim konusunda yasal düzenleme olmaması nedeniyle azınlık vakıflarında yaklaşık 8 yıldır seçim yapılamadı.

Milliyet Gazetesi