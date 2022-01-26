ABD Büyükelçisi Flake’ten Erdoğan’a güven mektubu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake’in güven mektubunu kabul etti.

Erdoğan, ABD Büyükelçisi Flake’i Saray’da kabul etti. Büyükelçi Flake, görüşmede Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Erdoğan daha sonra Büyükelçi Flake’in ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FLAKE HAKKINDA

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013-2019’da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu. Flake, 2019’da eski Başkan Donald Trump’ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.

AKP HÜKÜMETİNE KARŞI TUTUM ALMIŞTI

Flake, bazı kritik konularda AKP hükümetine karşı tutum almıştı. Biden’ın, Ankara’ya, Dışişleri’nden bir kariyerli diplomat yerine siyasi bir kişiliği göndermesi ‘sürpriz bir karar’ olarak görülmüş ve AKP hükümetinin yine bir siyasi olan Murat Mercan’ı Washington’a göndermesine yanıt olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.

Flake geçmişte 1915’i “soykırım” olarak nitelendirmemiş ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmaması konusunda karşı oy kullanmıştı. Flake, Rahip Brunson’un serbest bırakılması hakkındaki mektuba da imza atmıştı.

BirGün Gazetesi