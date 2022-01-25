Yunanistan Ankara’ya ‘taş koymuş!’

İngiltere hükümetinin 1997-1998 yıllarına ait iç yazışmalarını içeren arşivin gizliliğinin kaldırılmasıyla, Yunanistan’ın, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleme çalışmaları da ortaya çıktı.

Yunan “Kathimerini” gazetesinin söz konusu arşiv belgelerine dayandırdığı haberine göre, 1997 sonunda AB liderleri, Ankara’yı Avrupa Konferansı’na davet etmek istedi ancak dönemin Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, buna “taş koydu”. 1997’nin Kasım ayında, Türkiye’nin AB üyeliğinin ele alınacağı toplantıdan üç hafta önce, Lüksemburg’da istihdam konulu bir zirve düzenlendi. Burada dönemin Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, programda olmayan üç konu gündeme getirirken, bunlardan biri de “Türkiye’nin AB’ye katılım durumu”ydu. Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Türkiye’nin Avrupa Konferansı’na katılmasına destek verirken, Fransa Başbakanı Jacques Chirac da, Türkiye’nin bölgede dengelerin sağlanmasında önemli rolü olduğunu vurguladı.

Akşam yemeğinde Yunanistan haricindeki Avrupalı liderlerin hepsi Türkiye’nin konferansa katılımını destekledi. Simitis, yemekte yaptığı konuşmada Türkiye’den taleplerini aktardı. Bu talepler, Türkiye-Yunanistan arasındaki uyuşmazlık konularının Avrupa Adalet Divanı’nda çözülmesi, Ankara’nın Kıbrıs sorununa dair BM barış sürecine paralel davranış sergilemesi ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğine veto hakkı bulunmaması noktasında garantiyi içeriyordu. Simitis, bunlar olduğu taktirde Türkiye’nin AB’ye katılımına “Evet” diyebileceklerini kaydetti. Yani Türkiye, söz konusu toplantıya Atina yüzünden katılamadı ve bunun yerine Kıbrıs Rum Kesimi AB üyesi oldu.

Milliyet Gazetesi