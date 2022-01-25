Türkiye ve Ermenistan arasında bu yıl diplomatik ilişkiler kurulur mu?

Amur Gadjiev

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Erivan ve Ankara arasında bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulabileceği yönündeki sözlerini değerlendiren siyaset bilimcisi Hasanov, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci üzerinde, 3+3 mekanizmasının büyük etkisi olduğunu kaydetti.

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme şaşırtıcı bir şekilde çok dinamik gelişiyor. Altı taraflı platform oluşturma girişiminin duyurulmasından birkaç aydan kısa bir süre sonra Moskova’da 3+3 formatında, bir ülke eksik olsa da toplantı yapıldı. Hemen ardından Türkiye ve Ermenistan arasında uçak seferleri başladı, özel temsilciler atandı. Moskova’daki ilk görüşme başarılı geçti. Temas kuruldu ve Rusya’nın yardımı sayesinde bu temas gelişiyor” ifadesini kullandı.

Aynı zamanda sürecin, istendiği gibi pürüzsüz olmadığını söyleyen uzman, “Değişimin ileriye dönük olacağını düşünüyorum. Elbette Ermenistan’da bu süreç tartışmalara ve protestolara neden oluyor, ama Paşinyan kendi çizgisini ilerletme konusun başarılı. Ermenistan’ın ablukadan çıkması gerekiyor. Erivan, Türkiye’den ithalat yasağını kaldırdı. Ermenistan, normalleşmeye hazır olduğunu sözde değil eylemleriyle sergiliyor” dedi.

Ermenistan’ın, Türkiye’yle ilişkileri ön koşulsuz olarak geliştirmeye hazır olmasına rağmen Ankara’nın bu süreçte yine de Bakü-Erivan görüşmelerine de bakacağını dile getiren Hasanov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Sürecin geleceği, Ermenistan’ın sınır belirleme ve çizme sürecinin hızlanmasına ne kadar hazır olduğuna bağlı olacak. Ankara’nın, Bakü-Erivan görüşmelerdeki ilerlemeye bağlı olarak yavaş yavaş tüm kısıtlamaları kaldıracağını düşünüyorum. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Karabağ çözümüne paralel ilerliyor. Bu normalleşme ancak Karabağ savaşının Azerbaycan lehine sonuçlanması sayesinde mümkün oldu. Nihai barışın, Bakü ve Erivan arasındaki temel sorunların çözüm bulmasından sonra olacağını düşünüyorum. Bu, bence, Türkiye’nin seslendirmediği bir koşulu. Bu koşul bu yıl içinde yerine getirilirse Erivan-Ankara diplomatik ilişkilerin de bu yıl kurulacağını düşünüyorum.”

Sputnik Türkiye