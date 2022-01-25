Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasının ekonomiyi olumlu etkileyeceğini vurguladı

Başbakan Paşinyan’ın online basın toplantısı sırasında dile getirdiği sözlerine göre Ermenistan gibi ülkelerin ihracata yönelik bir politikası olmalı ve Ermenistan ekonomisini, sadece iç piyasaya güvenerek geliştiremez.

Türk ürünlerinin Ermenistan piyasasına girip yerli üretimi olumsuz etkileceğine dair sorusuna cevap veren Paşinyan şu ifadeleri dile getirdi:

“Biliyorsunuz, Ermenistan gibi ülkelerde yerel bir üretici için iç pazarın korunması konusu çok ilginç bir konu. Ermenistan 500 milyon nüfuslu, iç pazar talebinin ekonomiye büyük katkı sağlayabileceği bir ülke olsaydı durum farklı olurdu. Ermenistan gibi ülkelerin ihracata yönelik bir politikası olmalı çünkü ciddi bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak iç piyasaya güvenerek ekonomiyi bu kadar ciddi hale getiremeyiz. İhracat pazarlarına ihtiyacımız var.”

Başbakan’a göre, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırların açılması söz konusu olduğunda, transit potansiyeli, ülke ekonomisine ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmek gerekiyor.

Paşinyan konuya değinerek şöyle devam etti: “Ermenistan’da fabrikalar kurmak istiyoruz, demiryolunun ve sınırların açılması yatırım çekiciliğini ne kadar artıracak. Avrupa ile demiryolu bağlantısı kuracağız ve bu bağlantı üzerinden Ermeni ürünlerini Avrupa’ya ihraç etmeye çalışırsak, maliyet fiyatına ne gibi olumlu etkileri olacağına dair araştırma var mı? Tabii ki biz araştırma yaptık ve kesinlikle öyle, olumlu bir etkisi olacak.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/25/Paşinyan-Ermenistan-Türkiye/224120