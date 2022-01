Papa 16. Benedict, çocuk tacizi davasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti: ‘Bu hatayı affedin’

Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benedict, Alman Katolik Kilisesi’nde çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar davasıyla ilgili verdiği beyanın yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi.

1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan ve gerçek ismi Joseph Ratzinger olan 16. Benedict, Katolik Haber Ajansı’na (KNA) açıklamada bulundu.

20 Ocak’ta açıklanan raporun ardından özel sekreteri Georg Gänswein aracılığıyla açıklama yapan 16. Benedict, ifadelerinin nesnel olarak yanlış olduğunu kabul etti ve “Bu hatayı affedin” ifadesini kullandı.

Former Pope Benedict XVI acknowledged on Monday he had been at a 1980 meeting over a sexual abuse case when he was archbishop of Munich, saying he mistakenly told German investigators he was not there. https://t.co/7Qx5F1Qsmy

— Sojourners (@Sojourners) January 24, 2022