KKTC’nin eski müftüsü milletvekili seçildi

KKTC’nin eski Din İşleri Başkanı Talip Atalay, pazar günü düzenlenen seçimlerde muhafazakâr çizgideki Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne seçildi.

Nikolaos Stelya

DUVAR – 2015 yılında AK Parti’den milletvekili aday adayı olunca tepki çeken eski KKTC Din İşleri Başkanı (müftü) Prof. Dr. Talip Atalay, milliyetçi-muhafazakâr çizgideki Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne seçildi. Atalay, pazar günü yapılan KKTC erken seçimlerinde milletvekili seçilmesinin ardından, sosyal medya aracılığıyla “Yalnızca milletvekili seçilmedim, gönüller arasında köprü kurmak için de vekaletinizi aldım” mesajını verdi.

2010 – 2021 arasında KKTC Din İşleri Başkanı olan Atalay, bu dönemde Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’yle ve adanın diğer dini topluluklarıyla diyaloğu ve işbirliğini ilerletti. Atalay ayrıca, söz konusu dönemde Din İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda da mesafe kat ederken, Ortodoks Kilisesi ve Birleşmiş Milletler’le iş birliği içerisinde Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi’ne yönelik ziyaretlerin önünün açılması için çaba sarf etti. Bu ziyaretlere Türkiyeli vatandaşlar da katıldı.

Atalay Kıbrıs’ın kuzeyindeki müftülük kariyeri boyunca milliyetçi odaklarla da karşı karşıya geldi. Ortodoks Kilisesi’yle iş birliği Atalay’ı, Kıbrıs’ın kuzeyinde Soğuk Savaş döneminden kalma milliyetçi söylem ve argümanları dillendiren kesimlerle karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz yıllardaysa, Lefkoşa’dan Türkiye makamlarına ulaşan bir ihbar neticesinde FETÖ üyeliği iddiasıyla Türkiye’de sorgulandı. Söz konusu haber, Kıbrıs’ın genelinde geniş yankı uyandırmıştı.

Türkiye’deki iktidarla yakın ilişkileriyse, Atalay’ı Kıbrıs Türk toplumunun bir kesimiyle karşı karşıya getirdi. 2010’lu yılların ortalarında Atalay’ın AK Parti’den milletvekili aday adayı olması Kıbrıs’ın kuzeyinde tepkilere yol açmıştı.

Atalay’ın partisi YDP ise Kıbrıs’ın kuzeyinde muhafazakâr ve milliyetçi, adaya Türkiye’den yerleşen insanlara yakın bir parti olarak öne çıkıyor. YDP geçtiğimiz yıllarda muhalif ‘Afrika’ gazetesine yönelik saldırılar ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki taşkınlıklar vesilesiyle Kıbrıs’ta gündem oldu. YDP programında KKTC’nin birçok alanda Türkiye ile daha yakın ilişkiler içerisinde olmayı savunuyor ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümü destekliyor.

YDP’nin lideri Erhan Arıklı Rum tarafında ve uluslararası düzlemde 90’lı yıllarda karışmış olduğu Rum aktivistlerin öldürülmesi olayı nedeniyle kırmızı listede yer alıyor. Arıklı Kırgızistan’da bu durum nedeniyle bir süreliğine göz altında tutulmuş, Kıbrıs’ın kuzeyine yansıyan bilgilere göreyse, Türkiye makamlarının müdahalesi neticesinde serbest bırakılmıştı.

Gazete Duvar