İstanbul’da Kiliselerarası Dua Günü

Kiliselerin Birliği İçin Dua Günü vesilesiyle, 21 Ocak Cuma günü, saat 18:00’de Taksim’deki Ayia Triada Rum Kilisesi’nde kiliselerarası bir dua töreni yapıldı.

Ekümenik Patrik Bartholomeos’un riyasetindeki törene, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri adına, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan katıldı. Törene ayrıca Peder Natan Arabyan, Peder Nerses Ayvazyan ve Astdiakos Arda Pınarcıyan katıldılar.

Çan sesleri ve Rum Kilisesi okuyucularının seslendirdikleri ilahilerle ruhaniler geçit töreniyle kiliseye girdiler. Tören, Ekümenik Patrik Bartholomeos’un duasıyla başladı. Ermeni Kilisesi tarafından Diakos Edvin Galipyan yönetimindeki Armaş Korosu üyeleri “Surp Asdvadz” ilahisini seslendirdiler.

Rum Kilisesi ruhanilerinin yanı sıra, Süryani Kadim, Latin Katolik, Ermeni Katolik, İncilî kiliselerinin ve Kitab-ı Mukaddes Şirketi temsilcileri katıldılar. Salgın şartları altında gerçekleşen törene az sayıda inanlılar da katıldı.

Kardeş kilise üyelerinin okuduğu Kutsal Kitap bölümlerinden sonra, Patrik Bartholomeos vaaz verdi ve bu yılki törenin ana temasının İncil’den “Doğudaki yıldızı gördük ve ona tapınmaya geldik” (Matta 2:2) ayetinin olduğunu hatırlattı. Dünyanın ışığının Mesih olduğunu (Yuhanna 8:12) ve O’nun insanlığı aydınlatan gerçek ışık olduğunu (Yuhanna 1:9) belirterek Hristiyan imanlıların inançları ile dünyanın ışığı olduklarını (Matta 5:14) dile getirdi.

“Kilise kendisi için değil, tüm dünya ve onun kurtuluşu için var olmuştur. Bundan dolayı, Hristiyanlığın hafızası taşlarla, manzaralarla ve binalarla sınırlı kalmamalıdır” diyen Patrik Bartholomeos, sözlerine Havari Petrus’un mektubundaki “İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab’be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.” (2.Petrus 2:4-5) ayetlerle devam etti. Bu canlı taşların Hristiyan inancının ilk olarak belirip yeşerdiği bölgede kalmasına mutlaka ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ortadoğu’daki Hristiyanların durumunun gerçek bir trajediden başka bir şey olmadığını söyleyen Ekümenik Patrik, “onların hem büyük çeşitlilik gösteren topluluklar hem de sadık müminler olarak, bizi Hristiyanlığın kurulduğu, birçok inanç için kutsal sayılan, ancak jeopolitik çatışmalar ve ekonomik menfaat gütmek üzerine kurulu bir seküler anlayışın hakim olduğu bu bölgedeki manevi köklerimize bağladıklarını” belirtti. Ekümenik hareketin önemine de değinen Patrik, “Ekümenik hareketin geleceği, önyargı ve ayrımcılığa karşı mücadele eden yeni hoşgörü ve bir arada yaşama simgelerinin günlük yaşam akışımıza dâhil edilmesi yoluyla “sevginin ışığını” benimsemekte yatmaktadır” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Diyaloğu ayrıca, kiliselerin, farklılıklarını dürüstçe karşılaştırmaya ve yüzleştirmeye açabilecekleri, onları doktrin, ibadet, Kutsal Yazıtlar ve aynı zamanda pastoral hizmet bakımından etüt edebilecekleri bir disiplin olarak kabul etmeliyiz. Özellikle, bu akşam burada Hristiyanlığın birliği için dua ederken, özlemini derin hissettiğimiz bu müşterek gayemize giden yolda umutla ilerleyelim.”

Vaazin sonunda, İznik Kredosu’nun Gürcüce olarak okunması esnasında kiliselerin temsilcileri Kilise’nin sağ tarafındaki kandilden mumlarını yaktılar. Bu sembolik tören dünyanın ışığı ile aydınlanıp, o ışıkla dünyayı aydınlatmayı temsil ediyordu.

Katılımcıların kendi anadilleri ile okudukları “Göklerdeki Babamız” duasından sonra, tören Ekümenik Patrik Bartholomeos’un takdisi ile son buldu.

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