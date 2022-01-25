Hrant Dink Anma Konferansı’nın bu yılki konuğu Hamit Bozarslan

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Tarih Bölümü’nün düzenlediği Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı bu yıl 27 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra her yıl düzenlenen konferans, son iki yıldır çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Konferansın bu yılki konuğu akademisyen Hamit Bozarslan.

Konferans, “Akademik Özgürlükler ve Siyasi Özgürlükler: Demokrasi ve Akademik Özerklik Üzerine Düşünceler” başlığı taşıyor.

27 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek konferans Zoom ve Youtube üzerinden izlenebilir.

Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları dizisi Hrant Dink’i hatırlamak ve anısını yaşatmak üzere 2008 yılında başlatıldı. Hrant Dink’i anma konferasının üç amacı bulunuyor: ilk olarak Hrant Dink’in bir demokratikleşme, eşitlik ve insan hakları savunucusu olarak geride bıraktığı mirası yaşatmak ve anmak, ikincil olarak kendisinin uğruna yaşadığı ve çalıştığı türden bir ilerici siyasete katkıda bulunmak ve son olarak da farklı fikirlerin dile getirilebileceği bir platform oluşturmak.

Konferans dizisinde bundan önce Etienne Balibar, Noam Chomsky, Naomi Klein, Arundhati Roy, Angela Davis, Rabab El-Mahdi, Eyal Weizman gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Agos