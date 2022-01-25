Hatay’daki Kiliselerarası Dua Birliği

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corç Rum Katolik Kilisesi’nde Hristiyan Birliği için “Dua Haftası”münasebetiyle ‘Dua Günü’ gerçekleştirildi.

Hıristiyan Birliği için “Dua Haftası” nedeniyle kiliseler her yıl İncil’den bir cümle seçiyorlar. Bu yılın cümlesi de ‘Doğuda O’nun Yıldızını Gördük ve O’na Tapınmaya Geldik…’ olarak belirlendi.

Bu özel günde, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, İskenderun Katolik Kilisesi Pederleri Dariusz Dogondke ile Antuan Ilgıt, Hatay Ermeni Kiliseleri ile İskenderun Kilisesi Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan, cemaat üyeleriyle İskenderun Aziz Corç Rum Katolik Kilisesi’nde bir araya gelerek dualar ettiler.

Hristiyan Birliği Dua Etkinliğinde, Kilikya Ermeni Katolikleri Patriği, XXI. (21.) Raphael Bedros’un, Lübnan’da gerçekleştirilen Hıristiyan Birliği için dua haftasının açılışında söylediği şu sözler de okundu;

“Rabbimiz Mesih İsa, belirli bir grup ya da seçkinler için değil, tüm uluslar ve tüm insanlığın kurtuluşu için doğmuştur ve çarmıha gerilmiştir. İsa Mesih, sadece bir grup için değil, hepimiz için dünyaya geldi, eziyetler çekti, çarmıha gerildi ve hepimizin günahları için öldü…”

İskenderun’daki Dua Gününde, bu yıl için Orta Doğu Hristiyanlarınca önerilen “İncil” cümlesi ile ilgili iki kısa parça ve her iki okumanın ardından da hep birlikte ‘Göklerdeki Pederimiz’ duası okundu. Bugüne özel yapılan okumaların ardından dua ve yakarışlar Tanrı’ya sunuldu.

Dua ve yakarış bölümünde önce pederler, kürsüye gelerek Kutsal Haç’ın önünde birer mum yaktılar ve ardından her biri kendi dillerinde dualar ettiler. Pederlerden sonra, bazı cemaat üyeleri de mum yakarak dua etti. Yakarış ve Dualar, Türkçenin yanı sıra, Ermenice, İtalyanca, Lehçe ve Farsça dillerinde edildi.

İskenderun Aziz Corç Rum Katolik Kilisesi’nde, az sayıda cemaat üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen “Hristiyan Birliği için Dua” etkinliği Aziz Fransua’nın Duasının okunmasıyla sona erdi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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