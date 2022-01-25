Ermenistan’ın yeni İnsan Hakları Savunucusu, Kristine Grigoryan

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Kristine Grigoryan, Ermenistan’ın yeni İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman) olarak seçildi. Görev süresi dolan Arman Tatoyan, hükümeti sık sık eleştiren bir isim olarak biliniyordu.

2009 yılından bu yana siyaset içinde olan 29 yaşındaki Grigoryan, Paşinyan’ın iktidara geldiği 2018 devriminin ardından, Temmuz 2019’da Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Ülkedeki muhalefet çevreleri hükümete yakın bir ismin İnsan Hakları Savunucusu olarak atanmasını eleştiriyor.

Grigoryan parlamentoda atanması için yapılan oylamada öncesinde , insan hakları meselelerini ele alırken kendini sınırlamayacağı ve değerlendirmelerinde ‘keskin’ olacağı yönünde vaatte bulundu.

Oylamaya 107 milletvekilinden 68’i katıldı ve tümü Grigoryan’ın lehine oy kullandı. Muhalefet oylamaya katılmadı.

Arman Tatoyan’ın altı yıllık İnsan Hakları Savunucusu görevi 23 Şubat’ta sona eriyor. Tatoyan bilhassa İkinci Karabağ Savaşı sonrası dönemde hükümeti Azerbaycan ile sınır anlaşmazlıkları konusunda yeterli çabayı göstermediği ve sınır bölgesinde yaşayanların haklarını korumadığı gerekçesiyle eleştiriyordu. İktidardaki Sivil Sözleşme İttifakı, Ekim 2021’de Tatoyan’ın görev süresini yenilememe niyetini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Servisi başkanı Armen Grigoryan ise, Tatoyan’ı taraflı olmakla ve “devrime karşı” konuşmakla” suçlamıştı.

(Armenpress, OC Media)

Agos