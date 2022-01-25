Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi görevinden ayrıldı

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, diplomatik misyonun tamamlanması vesilesiyle görevinden ayrıldığını belirtti.

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği’n in Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2017’den bu yana Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği görevini yerine getiren Togonya’nın, ayrılması nedeniyle yaptığı açıklama yayınlandı.

Rusya’daki görevinin sona erdiğini belirten Togonyan, ülkenin tüm devlet kurumlarına ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden mevkidaşlarına teşekkür etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevinden ayrılmadan önce Ermensitan’ın yeni Moskova Büyükelçisi olarak eski Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan’ı atamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/ermenistanin-moskova-buyukelcisi-gorevinden-ayrildi-1053088795.html