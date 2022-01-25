“Ermeni” olmadan Ani tanıtımı

Anadolu Ajansı, Ani’yi yeniden “Ermeni” veya “Ermenistan” kelimeleri olmadan tanıttı

Türk devlet haber ajansı Anadolu Ajans, Ermenistan’ın kadim başkentlerinden Ani ile ilgili yeniden kendi üslubuyla bir yayın yaparak, hiçbir satırda Ermenistan’ın başkenti olduğu ya da “Ermeni” kelimesini kullanmadan, Ani’nin güzelliğini ve tarihi önemini vurguladı.

Bir Ermeni rahibin, bir Türk camisini havaya uçurduğu iddiasıyla, Ermenilerin terörist olarak tanıtıldığı bir tabela dışında, Ani harabelerindeki hiçbir tabelada “Ermeni” veya “Ermenistan” kelimesi bulunmamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu