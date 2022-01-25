Erdoğan, Peker’in bahsettiği isimle 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdi

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddiasıyla gündeme getirdiği Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ile görüştü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Başkan Yardımcısı Herman Balyan ile görüştü. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARINDA ADI GEÇİYORDU

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in “rüşvet” iddialarıyla gündeme gelmişti. Peker, Bedros Şirinoğlu’nun koruma müdürüne, İstanbul Emniyeti’ndeki bazı polis müdürlerinin Şirinoğlu’ndan rüşvet alınması için telkinde bulunduklarını ve koruma müdürünün bunu Şirinoğlu’na bildirmesi üzerine olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aksettirildiğini öne sürmüştü.

https://tele1.com.tr/erdogan-pekerin-bahsettigi-isimle-45-dakikalik-gorusme-gerceklestirdi-552267/