Bedros Şirinoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Miran Manukyan

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşme Ankara’da Çankaya Köşkü’nde gerçekleşti.

Görüşmede Şirinoğlu’na Başkan Yardımcısı Herman Baliyan da eşlik etti.

Bedros Şirinoğlu görüşme sonrası Agos’a verdiği bilgide görüşmede Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda seçim yapılacağı bilgisini verdiğini söyledi. Şirinoğlu, “Görüşmede her azınlık toplumu için farklı bir yönetmelik ihtiyacı olduğunu dile getirdim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu üzerine çalışacakları yanıtını verdi” dedi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda HDP milletvekili Garo Paylan’ın konuyu gündeme getirmesi üzerine yönetmeliğin 2022 Nisan ayında çıkacağını söylemişti.

Azınlık vakıfları seçim yönetmeliği 2013 yılında dahi iyisi yapılacağı gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak aradan geçen 9 yılda yeni bir yönetmelik yayınlanmadığı için azınlık vakıfları yönetim kurullarını seçemiyor.

Agos