Başkan Erdoğan’dan önemli kabuller

Başkan Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu‘nu kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan ayrıca TİSK heyetini de kabul etti.

Son dakika… Başkan Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan ayrıca, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetim Kurulu üyelerini Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2022/01/25/baskan-erdogandan-onemli-kabuller