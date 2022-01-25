Armen Sarkisyan’ın istifası hakkında

Paşinyan, Armen Sarkisyan’ın istifasına atıfta bulundu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Armen Sarkisyan’ın Ermenistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme nedenlerine ilişkin açıklaması hakkında yorum yapmayı uygun görmemektedir.

“Karar cumhurbaşkanı tarafından verildi.

Bunu halka açıklanmadan saatler önce öğrendim.

Dün yayından 3,5 saat önce beni aradı ve konuştuk.

Cumhurbaşkanı’na konuyu benimle görüştüğünü mü, yoksa bana kararını mı bildirdiğini sordum.

Kararın tartışmaya konu olup olmadığını anlamaya çalıştım.

Bunun üzerine bana karar vermiş olduğunu söyledi.

Bir önceki görüşmede, anayasa değişiklikleri konusunu görüşürken, bu konudaki tutumumun Cumhurbaşkanı’nın konumundan biraz veya önemli ölçüde farklı olduğunu söyledim.

Ancak şunu da belirtmek isterim ki, Armen Sarkisyan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği ve benim de Başbakan olduğum 2018 yılından sonra, Anayasa’da Cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin herhangi bir hükümde değişiklik yapılmamıştır”,- diyen başbakan, her yetkilinin bu tür kararları hangi esasa göre alması gerektiğine kendisinin karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu