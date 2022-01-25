ABD kongre üyesine Azerbaycan soruşturması

Azerbaycan dostu olarak bilinen ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyesi Henry Cuellar’ın evine ve ofisine bir soruşturma kapsamında baskın yapıldı. Soruşturmanın Cuellar’ın Azerbaycan’la ilişkisiyle bağlantılı olduğu açıklandı. Cuellar 2013’te Türkiye ve Azerbaycan’ı ziyaret etmiş ve bu ziyaretleri, başkanlığını Türkiye’de hakkında ‘FETÖ’ kapsamında yakalama kararı çıkartılan Kemal Öksüz’ün yürüttüğü Turkuaz Amerikalılar ve Avrasya Konseyi (TCAE) organize etmişti. Öksüz, ABD’de kâr amacı gütmeyen kuruluş üzerinden para alarak lobi faaliyetinde bulunduğu için mahkûm olmuştu.

FBI, Teksas’ın Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinden Henry Cuellar’ın evine ve ofisine baskın yaptı. Soruşturmanın Cuellar’ın Azerbaycan’la olan ilişkileriyle bağlantılı olduğu açıklandı.

ABD’de Azerbaycan dostu olarak bilinen Cuellar, Azerbaycan’ı “seküler ve modern bir Müslüman ülke” diye tanımlıyor. Cuellar’ın Azerbaycan’ın ABD Büyükelçisi Elin Süleymanov’la da yakın ilişkileri var.

Süleymanov ve Cuellar.

Cuellar ve eşi, 2013 Ocak ayında Turkuaz Amerikalılar ve Avrasya Konseyi (TCAE) tarafından organize edilen bir seyahatle Bakü ve İstanbul’u ziyaret etmişti. TCAE’nin başkanlığını Türkiye’de hakkında ‘FETÖ’ kapsamında yakalama kararı çıkartılan Kemal Öksüz yapıyordu.

Öksüz, 2021’de kâr amacı gütmeyen kuruluş üzerinden lobicilik faaliyeti yaptığı için ABD’de kongreye yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

2018’de Ermenistan’da yakalanarak ABD’ye iade edilen Öksüz, Cuellar ve eşinin ziyaretinden kısa bir süre sonra 2013 Mayıs ayında başka kongre üyelerinin Bakü ziyaretinin organizasyonu için Azerbaycan Devletinden ve Azerbaycan’ın ulusal enerji şirketi SOCAR’dan yasadışı para aldığı suçlamasından mahkûm olmuştu. Öksüz 2 yıl denetimli serbestlikle 20 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Serbestiyet