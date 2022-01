Titanic’in 110. yıldönümüne doğru: ‘Osmanlı tebaasından Araplar en kalabalık yolcu gruplarındandı’

Asla batmayan yolcu gemisi yapma hayaliyle inşa edilen ve dönemin en büyük transatlantiği unvanıyla denize açılan RMS Titanic’in ilk seferinde dev bir buzdağına çarpması ve 1496 kişiye mezar olmasının 110. yıldönümü yaklaşırken, faciayla ilgili eski defterler yeniden açılıyor.

Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio’nun başrollerini paylaştığı 1997 tarihli filmle yeniden hayat bulan Titanic’in 15 Nisan 1912’de Southampton’dan New York’a yol alırken batışıyla ilgili bu yıl 200’den fazla sergi açılırken, tarihçiler de gölgede kalan yanlara ışık tutuyor.

‘Titanic: Londra’nın doklarındaki sergi’nin küratörü Claes-Göran Wetterholm, “Trajediye yeniden bakmak ve bazı efsaneleri lağvetmek önemli” dedi.

‘Sanıldığı gibi kadınlarla çocukların kurtarılmasına öncelik verilmedi’

Toplamda 2208 kişiyi taşıyan transatlantikte cankurtaran olarak sadece 16 ahşap tekne ve dört katlanır bot bulunması facianın boyutlarını büyültürken, İsveçli tarihçi Wetterholm, ‘Titanic filminde önceliğin kadınlarla çocukların kurtarılmasına verilmiş gibi gösterildiğini, ama bunun gerçeği yansıtmadığını’ söyledi.

