Thomas de Waal: Ermenistan ile Türkiye ilişkileri üçüncü denemeden normalleştirilebilir mi?

Ermenistan ve Türkiye ilişkileri üçüncü denemeden itibaren normalleştirebilecek mi? Carnegie Europe için kaleme aldığı bir makalede Thomas de Waal, iyimserliğin ana nedeninin Bakü’nün itirazlarını reddetmesi olduğunu yazıyor.

2020’de 44 günlük savaşın ardından Türkiye’nin ilişkileri dondurmasının resmi gerekçesinin ortadan kalktığını vurguluyor. Zürih Protokolleri sürecine muğlak bir tavır sergileyen Rusya da müdahale etmiyor.

Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleşti. Bu, bazılarını şaşırttı, iki taraf arabuluculuk olmadan görüşebilirler ve Rus hükümeti daha önce bu diyaloğa hiç dahil olmadı, ancak bu, Rusların sürecin başarısıyla ilgilendikleri anlamına geliyor.

Yeni müzakereler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki “yukarıdan aşağıya” bir süreç. Her ikisi de çalışmalarında ulusal çıkarı tanımladı. Bununla birlikte, hiçbiri uzlaşma aramamakta, geniş çaplı istişarelere katılmamakta veya önceki müzakerelerde deneyim sahibi olanlara hitap etmemektedir. Ermenistan’ın baş müzakerecisi Ruben Rubinyan sadece 31 yaşında ve bu konuda tecrübesi yok, ancak Paşinyan’ın yakın isimlerden biri.

Liderlerin hala şüphecileri yenecek bir iletişim stratejisi yok gibi görünüyor. 2020 savaşında Türkiye’nin Azerbaycan’a yaptığı askeri yardım nedeniyle Ermenistan’da Türkiye’ye karşı şer hala güçlü.

Türkiye’de seçimler yaklaştıkça Erdoğan aşırı milliyetçi fiili koalisyon ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’ne (AKP) yabancılaşmaktan çekinecek.

Müzakereler başarısız olursa, bunun nedeni büyük olasılıkla Azerbaycan faktörü olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmeleri memnuniyetle karşılasa da, 2020 yenilgisinden bu yana en zayıf noktasında Ermenistan’a taviz verdirmek istiyor.

Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları, Ermenistan’ın itirazlarına karşı bir koridor sağlanmasının ilişkilerin normalleşmesi için bir ön koşul olduğu konusunda anlaşırlarsa, görüşmeler başarısız olabilir.

Bir noktayı vurgulamak çok önemlidir. Konu Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili, uzlaşmayla değil.

Yerevan’da hiçbir hükümet, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ilişkiler kurmak için bir ön koşul haline getirmedi. Ermeni diasporasının çoğunluğu kesinlikle aynı fikirde değil. Kaliforniya’daki ünlü Ermeni köşe yazarlarından biri 9 Ocak’ta yazdı. “Pişman olmayan bir soykırım faili, iyi niyetle müzakere edilebilecek güvenilir bir taraf olamaz.”

Diğerlerinin şüphe etmek için kendi sebepleri var. 19 Ocak, Ermeni Agos gazetesinin İstanbul’daki editörü Hrant Dink’in öldürülmesinin 15. yıl dönümüydü.

Dink, Ermenistan-Türkiye diyaloğunun yaşayan en iyi örneğiydi. Uzlaşma ve toparlanmanın yolunun Türkiye’nin demokratikleşmesinden ve Türk toplumunda geçmişinin karanlık yüzü hakkında açık bir diyalogdan geçtiğine inanıyordu. Bunu gerçekleştirmek için çalıştı. Ancak, muhtemelen özel servisler tarafından desteklenen aşırı sağcı bir milliyetçi tarafından öldürülmesi ve son beş yılda Türkiye’de demokrasinin gerilemesi bu ihtimali çok daha ileri götürdü.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin bir diğer savunucusu olan hayırsever Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin taleplerinin aksine devam eden tutukluluğu, mevcut Türk rejimine karşı gerçek bir diyaloga bağlılığının bir başka suçlamasıdır.

Bununla birlikte, yukarıdan aşağıya siyasi süreç, hiç süreç olmamasından iyidir. Kapatılan sınırın yeniden açılması Ermeniler ve Türkler arasındaki binlerce kişisel bağı daha da güçlendirecektir. Bu girişim, eksikliklerine rağmen geniş desteği hak ediyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu