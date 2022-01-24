Suriyeli Hristiyanlar Ekonomik Tehdit Altında

On yıldan daha uzun bir süredir çatışmaların devam ettiği Suriye’de Hristiyanlar için en büyük tehdidi ekonomik sorunlar oluşturuyor.

IŞİD’in bölgedeki hâkimiyetini kaybetmesinin ardından beş yıl geçmesine rağmen Suriyelilere yönelik tehditler devam ediyor. Hristiyanların karşılaştığı günlük tehdidi ve endişeyi ise yükselen fiyatlar ve gelir yetersizliği nedeniyle ekonomik sorunlar oluşturuyor. Suriyelilerin yaklaşık yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Kuzey Suriye’deki kilisede hizmet eden Arjantinli peder Hugo, beş kişilik bir ailenin ayda yaklaşık 400 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Oysaki ülkedeki maaşlar genellikle sadece 25 dolar.

Ülkede insanlar ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekiyor. Gelir ve maliyetlerdeki büyük eşitsizlik nedeniyle, Suriye’de Kilise’nin hizmetlerine devam edebilmesi için uluslararası yardım oldukça önemlidir. Yüksek yaptırımlar nedeniyle şirketlerin Suriye’den çekilmesi ve COVID-19 nedeniyle sınırların kapanmasının ardından uluslararası yardıma ihtiyaç duyulmaktadır.

İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, çatışmalar nedeniyle harap olan kiliselerin yeniden inşa edilmesi şimdilik güç görünüyor. Hristiyanlar daha iyi tıbbi bakım ve eğitim arayışıyla ülkeden ayrılmaya devam ediyor.

Bu arada IŞİD tehdidi, önceki yıllarda olduğu kadar belirgin olmasa da devam ediyor. Son haftalarda, IŞİD tarafından üstlenilen saldırılarda beş kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 2021’de IŞİD’in Suriye’de düzenlediği saldırılarda en az 600 kişi hayatını kaybetti. Araştırmacılar, 2022’de daha büyük saldırıların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. (persecution.org)

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