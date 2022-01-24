Sezen Aksu’nun cevabı “Avcı” 53 dilde

Sezen Aksu’nun, kendisini ima ederek “Dilini koparırız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olarak yazdığı şarkı sözleri gündeme düşer düşmez şimdiye kadar en az 50 dile çevrildi.
‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısındaki sözler nedeniyle günlerdir hedef gösterilen Sezen Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ima ederek söylediği “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı ‘Avcı’ başlıklı şarkı sözleri bir çok dile çevrildi.
Sosyal medyada “Avcı” şarkısını çevirip paylaşanlar birbirlerini alıntıladı ve destek mesajları da ekledi. Şarkının şimdiye kadar çevrildiği diller şöyle:
Abhazca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Batı Afrika Hausa dili, Bulgarca, Çerkesce, Çince, Danca, Elfçe, Ermenice, Esperanto, Farsça, Fince, Fransızca, Gürcüce, Hemşince, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveçce, İtalyanca, Japonca, Java Dili, Karamanlıca, Korece, Kuş dili, Kürtçe, Ladino, Latince, Lazca, Lubunca, Macarca, Mors Alfabesi, Norveççe, Osetçe, Osmanlıca, Portekizce, Romanes/Romani, Rusça, Smirneyka, Süryanice, Tatarca, Tayca, Terstence, Yugoslavca, Yunanca/Rumca, Zazaca, Zuluca.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1485172306171338756&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbianet.org%2Fbianet%2Fyasam%2F256619-sezen-aksu-nun-cevabi-avci-53-dilde&sessionId=c868f5012191a8ddfccccb22e596167af63af653&siteScreenName=bianet_org&theme=light&widgetsVersion=75b3351%3A1642573356397&width=550px
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