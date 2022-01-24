Sezen Aksu’nun cevabı “Avcı” 53 dilde

Sezen Aksu’nun, kendisini ima ederek “Dilini koparırız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olarak yazdığı şarkı sözleri gündeme düşer düşmez şimdiye kadar en az 50 dile çevrildi.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısındaki sözler nedeniyle günlerdir hedef gösterilen Sezen Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ima ederek söylediği “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı ‘Avcı’ başlıklı şarkı sözleri bir çok dile çevrildi.

Sosyal medyada “Avcı” şarkısını çevirip paylaşanlar birbirlerini alıntıladı ve destek mesajları da ekledi. Şarkının şimdiye kadar çevrildiği diller şöyle:

Abhazca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Batı Afrika Hausa dili, Bulgarca, Çerkesce, Çince, Danca, Elfçe, Ermenice, Esperanto, Farsça, Fince, Fransızca, Gürcüce, Hemşince, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveçce, İtalyanca, Japonca, Java Dili, Karamanlıca, Korece, Kuş dili, Kürtçe, Ladino, Latince, Lazca, Lubunca, Macarca, Mors Alfabesi, Norveççe, Osetçe, Osmanlıca, Portekizce, Romanes/Romani, Rusça, Smirneyka, Süryanice, Tatarca, Tayca, Terstence, Yugoslavca, Yunanca/Rumca, Zazaca, Zuluca.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1485172306171338756&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbianet.org%2Fbianet%2Fyasam%2F256619-sezen-aksu-nun-cevabi-avci-53-dilde&sessionId=c868f5012191a8ddfccccb22e596167af63af653&siteScreenName=bianet_org&theme=light&widgetsVersion=75b3351%3A1642573356397&width=550px

Bulgarca

Arnavutça

Abhazca

Japonca

Kuş dili

Tatarca

Sindarin

Korece

Karamanlıca

Fince

Esperato

Osetçe

Hintçe

Lubunca

Tayca

İsveççe

Tatarca

İbranice

Çerkesce

Latince

Ermenice

İtalyanca

Norveççe

Fransızca

Almanca

İspanyolca

Mors Alfabesi

Zazaca

Azerice

Gürcüce

Terstence

Java Dili

Batı Afrika Hausa dili

Ladino

Elfçe

Farsça

Arapça

Danca

Süryanice

Osmanlıca

Romanca

Kirmanckî/Zazaca

İngilizce

Kürtçe (Kurmancî)

Rusça

Portekizce

Baskça

Hemşince

Hollandaca

İngilizce

Çince

Macarca

Lazca

Zuluca

Smirneyka

Yugoslavca

Rumca

https://bianet.org/bianet/yasam/256619-sezen-aksu-nun-cevabi-avci-53-dilde