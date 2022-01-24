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Sezen Aksu’nun cevabı “Avcı” 53 dilde

2022-01-24

Sezen Aksu’nun, kendisini ima ederek “Dilini koparırız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olarak yazdığı şarkı sözleri gündeme düşer düşmez şimdiye kadar en az 50 dile çevrildi.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısındaki sözler nedeniyle günlerdir hedef gösterilen Sezen Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ima ederek söylediği “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı ‘Avcı’ başlıklı şarkı sözleri  bir çok dile çevrildi.

Sosyal medyada “Avcı” şarkısını çevirip paylaşanlar birbirlerini alıntıladı ve destek mesajları da ekledi. Şarkının şimdiye kadar çevrildiği diller şöyle:

Abhazca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Batı Afrika Hausa dili, Bulgarca, Çerkesce, Çince, Danca, Elfçe, Ermenice, Esperanto, Farsça, Fince, Fransızca, Gürcüce, Hemşince, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveçce, İtalyanca, Japonca, Java Dili, Karamanlıca, Korece, Kuş dili, Kürtçe, Ladino, Latince, Lazca, Lubunca, Macarca, Mors Alfabesi, Norveççe, Osetçe, Osmanlıca, Portekizce, Romanes/Romani, Rusça, Smirneyka, Süryanice, Tatarca, Tayca, Terstence, Yugoslavca, Yunanca/Rumca, Zazaca, Zuluca.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1485172306171338756&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbianet.org%2Fbianet%2Fyasam%2F256619-sezen-aksu-nun-cevabi-avci-53-dilde&sessionId=c868f5012191a8ddfccccb22e596167af63af653&siteScreenName=bianet_org&theme=light&widgetsVersion=75b3351%3A1642573356397&width=550px

Bulgarca 
Arnavutça
Abhazca
Japonca
Kuş dili
Tatarca
Sindarin
Korece
Karamanlıca
Fince
Esperato
Osetçe
Hintçe
Lubunca
Tayca
İsveççe
Tatarca
İbranice
Çerkesce
Latince
Ermenice
İtalyanca
Norveççe
Fransızca
Almanca
İspanyolca
Mors Alfabesi
Zazaca
Azerice
Gürcüce
 Terstence
Java Dili
Batı Afrika Hausa dili
Ladino
Elfçe
Farsça
Arapça
Danca
Süryanice
Osmanlıca 
Romanca
Kirmanckî/Zazaca
İngilizce
Kürtçe (Kurmancî)
Rusça
 Portekizce
Baskça
Hemşince
Hollandaca 
İngilizce
Çince
Macarca 
Lazca
Zuluca 
Smirneyka
Yugoslavca 
Rumca

https://bianet.org/bianet/yasam/256619-sezen-aksu-nun-cevabi-avci-53-dilde

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