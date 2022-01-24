Sarkisyan’ın istifa dilekçesini geri çekebimek için bir haftası var

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa başvurusunu bir hafta içinde geri çekmemesi halinde, Ermenistan Parlamentosu Başkanı tarafından yetkilerinin sona erdirilmesine ilişkin bir protokol düzenlenerek imzalanacak ve Sarkisyan’ın istifa dilekçesi yayınlandığı andan itibaren kabul edilmiş sayılacak. Bunu Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, bugünkü oturumda duyurdu. 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa etmeye karar verdiğini açıklamıştı. https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/24/Sarkisyan-istifa/223994 Share this: Twitter

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