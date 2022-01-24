İstanbullu Ermeni şarkıcı Maral Ayvaz’dan yeni şarkı (video)

Küçük yaşta Ermeni Kilisesi Korosu çalışmalarına katılarak müzik hayatına başlayan Ermeni şarkıcı Maral Ayvaz, ünlü Ermeni şair Bedros Turyan’ın doğumunun 170. yıldönümü vesilesiyle en bilinen şiirlerinden biri ‘Drdunck”tan yola çıkarak şarkı yayınladı.

İstanbullu Ermeni şarkıcı, ‘Drdunck’ isimli yeni şarkısının klibini Youtube kanalında paylaştı.

Maral Ayvaz, ayrıca Youtube kanalında Bedros Duryan’ın meşhur sözlerini de paylaştı: “Ben bu dünyada sadece şarkıları sevdim, isterim ki son nefesim de bir şarkı olsun.”

Şarkıcı, bu şarkıyı askerlik görevini yerine getirirken hayatlarını feda eden herkese ithaf ediyor.

Hüzünlü bir yaşam hikayesine sahip, yakalandığı verem hastalığı sonucu hayatının baharında, sadece 20 yaşındayken dünyadan göç etmiş olan unutulmaz şair Bedros Turyan’ın en bilinen şiirlerinden biridir Drdunck… “Drdunck”, şikayet demek.. Şair, ölümüne yakın yazdığı bu şiirinde, içinde bulunduğu vahameti ve bundan ötürü yaratıcıya duyduğu sitemi fevkalade usta bir dille betimler… Öyle ki, okuyucunun içinin parçalanmaması, kullandığı dile hayran kalmaması mümkün değildir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/24/İstanbul-Ermeni-Maral-Ayvaz/224014