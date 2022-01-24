HDP’den Adalet Bakanı’na 15 Hürmüz-Şimuni Diril sorusu

HDP milletvekili Meral Danış-Beştaş, Hürmüz-Şimuni Diril’e dair süren davadaki çelişkileri Meclis gündemine taşıdı.

“Bildiğiniz gibi, kayıplarla, zorla kaybedilme hikayeleri ile dolu olan bu coğrafyada bu acılara ek faili meçhul kavramı da son denli yoğundur. Pek çok katliamın, toplumsal hadisenin, suikastın failleri belirsiz kalmakta, bu elim hadiselere ilişkin yürütülen soruşturmalar ise zamanın tozlu raflarına gönderilmektedir.

“Tam 2 yıldır kayıp olan Hürmüz Diril ile yaşamını yitiren Şimuni Diril dosyasının akıbeti de ne yazık ki tehlikeli bir evreye girmiş durumdadır. 2 yıl boyunca iddianamenin düzenlenmemiş olması, Hürmüz Diril’in hala bulunmamış olması, dosya sanıklarından Apro Diril’in sürekli surette tutuklanıp serbest bırakılması, iddianamenin tam düzenlenip mahkemeye sunulduğu evrede süresinden sonra reddedilmesi, bilindik kaygıları canlandırmaktadır.

“İddianamenin neden reddedildiği, neden süresi geçtikten sonra hukuka aykırı bir şekilde reddedildiği, neden mahkeme kaleminin iddianamenin teslim süresine dair çelişkili beyanda bulunduğu ve daha pek çok soru aydınlanmayı bekliyor…”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Meral Danış-Beştaş bu cümlelerle birlikte 15 soruyu Meclis gündemine taşıdı.

Danış-Beştaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

“İddianamede çelişkiler var”

Danış-Beştaş, önergesinde şunları belirtti:

“Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak 2020’de kaçırıldıkları düşünülen Diril çiftinden 65 yaşındaki Şimuni Diril’in cansız bedeni, oğulları tarafından 70 gün sonra evlerine 800 metre uzaklıktaki dere kenarında bulunmuş 71 yaşındaki Hürmüz Diril’in akıbeti ise hala aydınlanmamıştır.

“Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere oalyın üzerinden geçen 2 yıl zarfında etkili bir arama çalışması yapılmadığı gibi olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın da bir neticeye varmaksızın kapatılması ihtimali söz konusudur. Yine adli tıp raporunda Şimuni Diril’in darp sonucu öldürüldüğüne ilişkiler bilgiler yer almakta ise de ailenin basına yansıyan beyanlarında Şimuni Diril’in sırtında bir kurşun izi olduğu ancak bunun adli tıp raporunda yer almadığı ifade edilmiştir.

“Şimuni Diril’in yaşamını yitirmesi ve Hürmüz Diril’in akıbetinin hala belirsiz olmasına dair Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın iddianamesinin aradan geçen 2 yıl müddetince ancak hazırlanabilmiş olması, bu iddianamenin de Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yetersiz” görülerek reddedilmiş olması, dosyanın faili meçhul kalmasına dair endişeleri derinleştirmektedir. İddianamenin reddedilme tarihi ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı ile Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının Şırnak Valisini ziyaretleri esnasına denk gelmiş olması da dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedilmiştir.

“Üstelik iddianamenin reddedilmesine dair dosya avukatlarının bilgilendirilmemiş olması, iddianamenin 4 Ocak 2022 günü teslim edilmesine mukabil, süresi geçtikten sonra reddedilmesi dosyanın akıbetine dair şüpheleri artırmaktadır. Öte yandan mahkeme kaleminin de iddianamenin kendilerine teslim edilen tarihe dair çelişkili beyanda bulunmuş olması, süreçten avukatların haberdar edilmemesi hukuksuzluk boyutunu da artıran unsurlardır.

“Dosyanın 4 sanığından birisi olan Apro Diril’in defalarca tutuklanıp serbest bırakılması da dosyanın seyrindeki aksaklıklara dair ipucu niteliğindedir. 23 Haziran 2021’de tutuklanan Apro Diril, 10 Eylül günü tahliye edilmiş, 2 Ekim’de yeniden tutuklanmış, 1 Kasım’da ise yeniden serbest bırakılmıştır.

Danış-Beştaş’ın soruları şöyle:

1- Şimuni Diril’in yaşamını yitirdiği, Hürmüz Diril’in ise aradan geçen 2 yıl boyunca bulunmadığı olaya dair iddianamenin hala hazırlanmama gerekçesi nedir?

2- Dosyada gizlilik kararı bulunmakta olup, bu süreçte yürütülen soruşturmanın akıbeti hakkında ailenin ve diğer mağdurların dosya hakkında bilgi sahibi olmaması, dosyaya dair gelişmeleri basın aracılığı ile öğreniyor olmaları, hukuki ve adil midir?

3- Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığının 2020/24 Soruşturma sayısı ile yürüttüğü dosyaya dair iddianame Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hangi gün gönderilmiştir?

4- Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi red gerekçesi nedir?

5- Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendisine 4 Ocak 2022’de gönderilen iddianameyi 19 Ocak 2022’de reddetmesi hukuka uygun olmadığı halde neden bu red kararı uygulanmaktadır?

6- İddianamenin mahkemeye gönderilme ve red süreçleri neden dosya avukatlarından gizli tutulmuştur?

7- Mahkeme kalemi neden iddianamenin geliş tarihini sonradan 5 Ocak 2022 olarak ifade etmektedir?

8- İddianamenin red süresi 15 gün olduğu halde Diril dosyasında neden bu süreye riayet edilmemiştir?

9- İddianamenin 4 Ocak’ta mahkemeye sunulmasına mukabil, sürelere dair farklı beyanda bulunmak yargı makamlarını yanıltmak suçu oluşturmuyor mu? Bu suçu gerçekleştirenlerin tespiti ve yargılanmaları sağlanacak mıdır?

10- Diril dosyasında tüm deliller toplandığı halde, iddianamenin yetersiz görülme sebebi nedir?

11- Diril dosyasına dair iddianamenin reddedilmesi ile, Şırnak Valiliği ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı ile Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının yaptıkları görüşme arasında ilinti var mıdır?

12- Diril dosyasının sanıklarından olan Apro Diril’in sürekli surette tutuklanıp serbest bırakılmasının izahı nedir?

13- Şimuni Diril’in ölümüne dair adli tıp raporundaki çelişkilerin izahı nedir?

14- Hürmüz Diril’in hala bulunmama gerekçesi nedir? Arama çalışmaları kapsamında neler yapılmıştır? Neden arama çalışmaları durdurulmuştur?

15- Diril çiftinin akıbetinin faili meçhul kalmaması ve yargılamanın sağlıklı işlemesi için gerekli önlemlerin alınması gündeminizde olacak mıdır?

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Süryani köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan 72 yaşındaki Hurmüz ve 65 yaşındaki Şimuni Diril’in geçtiğimiz yıl 11 Ocak’ta kayboldu.

Keldani çiftten Şimuni Diril’in cansız bedenini kaybolduktan 70 gün sonra 20 Mart 2020’de köye yaklaşık 800 metre uzaklıkta, çocukları tarafından ölü olarak bulundu. 72 yaşındaki Hurmüz Diril’in akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

(EMK)

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