Ermenistan’ın kişi başına düşen devlet borcu 3 bin 112 doları buldu

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik kriz, ülkelerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için hızla artan kamu borcuna katkıda bulunmuştur.

Elbette, 2020’de Ermeni ekonomisinin %7,4’lük bir düşüş kaydettiği göz önüne alındığında, Ermeni hükümetinin de yeni borçlar çekmesi bekleniyordu.

2021 yılında Ermenistan Cumhuriyeti’nin devlet borcu 1,25 milyar dolar veya %16,1 arttı.

2021 yılında özellikle iç borcun artması nedeniyle kamu borcunun artması dikkat çekicidir. Dış borç 585,5 milyon dolar veya %10,4, iç borç ise 674 milyon dolar veya %35,3 arttı.

Ermenista’ın kişi başına düşen devlet borcu 3112 doları buldu, sadece 2021’de kişi başına düşen devlet borcu 420,4 dolar arttı.

Ermenistan Kamu Radyosu