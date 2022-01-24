Ermenistan-Türkiye görüşmesinin yeri değişebilir! Türkiye neden fikrini değiştirdi?

Yerevan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Kürsüsü Doçenti, uluslararası ilişkiler uzmanı Grigor Balasanyan, Türkiye tarafının bir sonraki özel temsilciler toplantısının üçüncü bir ülkenin katılımı olmadan düzenlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamasına değindi.

Sputnik Armenia’ya verdiği demeçte Balasanyan, Türkiye tarafının, Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Seldar Kılıç’ın üçüncü bir ülkede ikinci toplantısını hariç tutacağını açıklamasının, resmi Ankara tarafından belirlenen ön koşuldan bahsettiğini ve Ukrayna kriziyle doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı.

Türkiye tüm bunları başta ABD olmak üzere Batı’nın arzusu ve bilgisi ile yapıyor. “Sorun açıktır – Rusya’yı bölgesel süreçlerden izole etmek, onu Ermenistan-Türkiye müzakerelerinde arabulucu veya üçüncü taraf olma fırsatından mahrum etmek” dedi.

Balasanyan’a göre, Türkiye’nin açıklaması ile uluslararası durumdaki gerilim arasındaki ilişki o kadar açık ki, Türkiye tarafı bunu gizlemiyor. Uluslararası ilişkilerde bu tür tesadüfler genellikle olmaz ve şimdi Türkiye’nin neden birdenbire konuşmaya karar verdiği çok açık.

Uzman, “Türkiye bu konuda bir şey söylemedi, üstelik ilk görüşmede herhangi bir gerginlik de olmadı, Rus tarafı tarafları sakin ve özgür hissettirmek için her şeyi yaptı ve Türkiye’nin neden birdenbire üçüncü bir ülkede görüşemeyeceğine karar vermesi bunun gerilimi ile bağlantılı olduğunu” vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu