Ermenistan Cumhurbaşkanı görevini Alen Simonyan üstlenecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Anayasa’nın 5. Hükmü, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin geçici olarak üstlenmesi ve yeni seçimler konusunda açıklık getiriyor.

Özellikle, Ermenistan Anayasasına göre Cumhurbaşkanının yeni seçimi, Cumhurbaşkanı istifadan en erken 25, en geç 35 gün sonra düzenlemesi öngörülüyor.

Anayasanın 144. maddesine göre, yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlamadan önce, Cumhurbaşkanının yetkileri Parlamento Başkanı’na geçiyor.

Böylece, Anayasaya göre, bu süreçte Cumhurbaşkanının yetkileri, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan yürütecek. Alen Simonyan’ın yerini Parlamento Başkanı Yardımcısı Hakob Arshakyan alacak.

Armen Sarkisyan, 2018 yılında Ulusal Meclis tarafından 7 yıl süreyle Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu