BM’nin Dağlık Karabağ’dan yerlerinden edilenlere yardım sağlaması engellendi

Ermenistan’ın BM Temsilcisi Mher Margaryan, Margaryan, BM Genel Kurulu’nda Dağlık Karabağ sorununa ilişkin bir rapor sundu. Margaryan, Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler’in Minsk Grubu’na verdiği desteğin devam ettiğinin önemli bulduğunu kaydetti.

Genel Sekreterin 2532 (2020) ve 2565 (2021) sayılı Güvenlik Konseyi Kararları ile onaylanan acil bir küresel ateşkes için uluslararası barış ve güvenliğı koruma çağrısının, en savunmasız durumdakilere insani yardım erişimi sağlamak ve yardım etmek için onemli bir girişim olduğunu vurguladı.

Margaryan, “Ne yazık ki, uluslararası toplumun kararlara olan ezici desteği dünyanın farklı bölgelerindeki askeri operasyonların durmasına yol açamadı. Aksine, 2020 sonbaharında bölgemizde tüm toplulukları yok eden, birçok can kaybına, binlerce yerinden edilmiş insana, önemli altyapıyı tahrip eden ve büyük bir insani krize neden olan Dağlık Karabağ’a karşı vahşi bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Dağlık Karabağ’a insani yardım erişiminin engellenmesi ve siyasallaştırılması, şimdiye kadar mağdurlara kapsamlı BM yardımı sağlanmasını engelledi.” ifadeleri kullandı.

Ona göre, bu bağlamda, Ermenistan, Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir çözümünü teşvik etmede Genel Sekreter’in ve BM’nin AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının uluslararası yetkisindeki merkezi rolüne desteğinin devamlılığının önemine vurgu yapıyor.

Margaryan, BM’nin çabalarını saldırganlık, savaş suçlarının akıbetini yasallaştırma girişimleri, asılsız haberlere ve etnik ve dini şiddete karşı koymaya odaklaması gerektiğinin altını çizdi.

Ermenistan Kamu Radyosu