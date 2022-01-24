Azerbaycan’da oynayan futbolcu Ermenistan’ın “Pyunik” kulübüne transfer oldu

Yerevan’ın “Pyunik” futbol kulübü yeni bir futbolcu satın aldı. Kulübün resmi internet sitesine göre, 28 yaşındaki Moldovalı orta saha oyuncusu Yevgeny Kochuk takıma katıldı.

Moldovalı oyuncu 2018’den beri Azerbaycan kulüplerinde oynadı, önce “Sabail”, ardından Bakü’nün “Sabah” kulübünün oyuncusu olan Kochuk 2019’da bir sakatlık geçirdi ve 1 ay boyunca maçlara katılmadı. 2020’de ise rakibini yaraladığı için 2 maç diskalifiye oldu ve kulübe 1300 euro para cezası verildi.

Yevgeni Kochuk, Moldova Milli Takımının formasıyla 25 maça katıldı. En son 2020 yılının Kasım ayında milli takıma çağrılmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/24/Azerbaycan-Ermenistan-Pyunik-futbol/224054