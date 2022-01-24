ASALA, Türkiye ile normalleşen Ermenistan hükümetini hain ilan etti!

|
***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
|80’lerden 97 yılına kadar Türk diplomatları şehit ve birçok sivili de katleden kanlı terör örgütü ASALA, kuruluşunun 47. yılına ithafen medya organlarında yayımladığı bir bildiride Ermenistan hükümetini hain ilan etti ve Türkiye ile normalleşme sürecini baltalayacağını açıkladı.
Cengiz Büyükuncu
Azerbaycan ve Türkiye’nin; daha özelde Bakü ile Erivan ve Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış çağrısında bulunduğu bir zamanda, kanlı Ermeni terör örgütü ASALA, Azerbaycan ve Türkiye’ye tehditler savurmaya başladı.
ASALA: ERMENİSTAN EN KARANLIK VE ZOR DÖNEMİNDE
ASALA terör örgütü, Ermenistan’daki devlet yetkilileri ve medya organları tarafından, kuruluşunun 47. yıldönümüne ithafen bir bildiri yayımladı.
Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu veya ASALA, Ermeni ulusunu Ermenistan’ın yakın tarihinin “en karanlık ve en zor dönemi” olarak adlandırdığı dönemi aşmaya çağırdı.
ASALA: KARABAĞ SAVAŞI ERMENİSTAN’I DEPRESYONA SÜRÜKLEDİ
Terör örgütü, 2020 yılında Karabağ bölgesinde Azerbaycan’a karşı verilen 44 günlük savaşta alınan yenilginin Ermenistan’ı devletin ve halkın içinde bulunduğu zor duruma sürüklediği kanaatinde.
ASALA: ERMENİ HÜKÜMETİ BİR HAİN
ASALA, Ermeni makamlarını Azerbaycan ve Türkiye ile diyaloga girerek Ermeni halkının “manevi ve milli değerlerine” ve Ermenistan’ın egemenliğine ihanet etmekle suçladı.
İLİŞKİLERİ VE BARIŞI BOZMAKLA TEHDİT ETTİLER
Katil teröristler, küstah açıklamalarını Bakü ile Erivan ve Ankara ile Erivan arasındaki ikili anlaşmaları engellemek ve bölgesel işbirliğini sabote etmekle tehdit ederek bitirdi.
Kaynak: SuperHaber, CaspianNews
https://www.superhaber.tv/asala-turkiye-ile-normallesen-ermenistan-hukumetini-hain-ilan-etti-haber-377650
Yorumlar kapatıldı.