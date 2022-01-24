ASALA, Türkiye ile normalleşen Ermenistan hükümetini hain ilan etti!

Cengiz Büyükuncu

Azerbaycan ve Türkiye’nin; daha özelde Bakü ile Erivan ve Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış çağrısında bulunduğu bir zamanda, kanlı Ermeni terör örgütü ASALA, Azerbaycan ve Türkiye’ye tehditler savurmaya başladı.

ASALA: ERMENİSTAN EN KARANLIK VE ZOR DÖNEMİNDE

ASALA terör örgütü, Ermenistan’daki devlet yetkilileri ve medya organları tarafından, kuruluşunun 47. yıldönümüne ithafen bir bildiri yayımladı.

Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu veya ASALA, Ermeni ulusunu Ermenistan’ın yakın tarihinin “en karanlık ve en zor dönemi” olarak adlandırdığı dönemi aşmaya çağırdı.

ASALA: KARABAĞ SAVAŞI ERMENİSTAN’I DEPRESYONA SÜRÜKLEDİ

Terör örgütü, 2020 yılında Karabağ bölgesinde Azerbaycan’a karşı verilen 44 günlük savaşta alınan yenilginin Ermenistan’ı devletin ve halkın içinde bulunduğu zor duruma sürüklediği kanaatinde.

ASALA: ERMENİ HÜKÜMETİ BİR HAİN

ASALA, Ermeni makamlarını Azerbaycan ve Türkiye ile diyaloga girerek Ermeni halkının “manevi ve milli değerlerine” ve Ermenistan’ın egemenliğine ihanet etmekle suçladı.

İLİŞKİLERİ VE BARIŞI BOZMAKLA TEHDİT ETTİLER

Katil teröristler, küstah açıklamalarını Bakü ile Erivan ve Ankara ile Erivan arasındaki ikili anlaşmaları engellemek ve bölgesel işbirliğini sabote etmekle tehdit ederek bitirdi.

Kaynak: SuperHaber, CaspianNews

https://www.superhaber.tv/asala-turkiye-ile-normallesen-ermenistan-hukumetini-hain-ilan-etti-haber-377650