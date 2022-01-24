ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԱՊԱՔԻՆԱԾ / PATRİK HAZRETLERİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Թուրքիոյ Հայոց Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը ապաքինելով վերագտած է իր առողջութիւնը։
Ինչպէս ծանօթ է, 13 Յունուար 2022 թուականին կատարուած թագաժահրի քննութեան արդիւնքը դրական ըլլալով, Նորին Ամենապատուութիւնը մեկուսացման եւ ապաքինման շրջանը կը բոլորէր Պատրիարքարանի առանձնայարկին մէջ ։
24 Յունուար 2022ին կատարուած թագաժահրի քննութեան արդիւնքը բացասական ըլլալով, Նորին Ամենապատուութիւնը ապաքինած է եւ վերագտած՝ իր առողջութիւնը։
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Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri sağlığına kavuştu.
Bilindiği üzere, 13 Ocak 2022 tarihinde uygulanan Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Kadasetli Patrik Hazretleri karantina sürecini Patrikhanedeki özel konutunda geçirmeye başlamıştı.
Kadasetli Patrik Hazretleri, 24 Ocak 2022 tarihinde yinelenen PCR testi sonucunun negatif çıkmasıyla belirlenen karantina sürecini tamamlamış ve sağlığına kavuşmuştur.
Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/
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