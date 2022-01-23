Papa’dan Ukrayna-Rusya krizi için “barış duası” çağrısı

Papa Francesco, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla iki ülke arasında gerilen durumun yatıştırılması için diyalog çağrısı yaptı

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francesco, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili 26 Ocak’ın uluslararası “barış için dua” günü olması çağrısı yaptı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Papa Francesco, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla iki ülke arasında gerilen durumun yatıştırılması için diyalog vurgusu yaptı.

Papa Francesco, Ukrayna krizinin kötüleşmesini durdurmak için 26 Ocak’ta uluslararası “barış için dua” çağrısında bulundu.

Kiev, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya’nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya’nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna’yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

T24