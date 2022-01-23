Ermenistan’daki Kullanılmayan Enerji Santrali Kripto Para Çiftliklerine Ev Sahipliği Yapacak

Ermenistan, kripto para madencilerini ülkeye davet ediyor!

Yazar:Aykutfe

Ermenistan’da yakın zamanda kapatılan termik enerji santrali, kripto para madencilerine ev sahipliği yapacak.

Ermenistan hükümeti eski santralin içini düzenleyerek madencilere kiralamak istiyor.

Yakın zamanda kapatılan eski santral, verimsiz bir şekilde elektrik üretiyordu. Hükümet, üretilen enerjinin kâr sağlamadığını fark ettiğinde santrali kapadı. Santralin içindeki enerji hatları, su ve gaz boru hatları bu araçlardan daha fazla kâr edebilecek şirketlere verilecek.

19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu’nun aldığı karar ile eski termik santralin kiralanması onaylandı.

Haberlere göre soğutma üniteleri üreten bir şirket çoktan üretiminin bir kısmını eski santrala taşımış.

Santralin diğer bir kısmında Ecos adı verilen ekonomik olarak serbest bir bölge kuruldu. Bu bölgede kripto para madenciliği çiftliklerinin kurulmasına izin verilecek.

Termik santral kapatılsa bile kripto para madenciliği çiftlikleri için enerji sıkıntı olmayacak. Yakın zamanda Rus devi Gazprom tarafından dört enerji üretim ünitesine sahip yeni bir termik santral olan Hrazdan-5 inşa edildi. Kasım 2021’de de başka bir termik santral de İtalyan şirket Renco ve Almanya menşeli Siemens şirketi tarafından kuruldu.

Yeni kurulan santraller ile ülkede son teknoloji 3 yeni termik santral hizmete başladı. Ancak termik santrallerde üretilen elektriğin, ülkedeki hidroelektrik santrallerinden ve nükleer santralden daha pahalı olduğu bildirildi.

Ayrıca küçük bir ulus olan Ermenistan ürettiği enerjinin %75’ini komşusu İran‘a doğalgaz karşılığında satıyor. Bu anlaşmanın 2023’te yeni enerji hatları ile daha da genişletileceği biliniyor.

İran’da Kripto Para Madenciliği

İran’da kripto para madenciliği 2019’da yasal endüstriyel aktivite olarak adlandırılarak gelişmeye devam ediyor. Lisanslı ve lisansız kripto para madencilerinin ülkede çoğalmasıyla enerji sektöründe sıkıntılar çıkmaya başladı. Bu sıkıntılar sonrasında madenciler suçlandı ve mayıs ayında enerji ihtiyacından dolayı geçici süreyle kripto para madencilerinin çalışması yasaklandı.

Yasaklamalar eylül ayında kaldırıldı ancak kışın elektrik kesinti ihtimaline karşı aralık ayında tekrar getirildi.

https://muhabbit.com/ermenistandaki-kullanilmayan-enerji-santrali-kripto-para-ciftliklerine-ev-sahipligi-yapacak/