Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanlığı ofisi Kremlin, Devlet Başkanı Putin’in bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşülen konular arasında Azerbaycan-Ermenistan sınırı, KGAÖ’den beklentiler ve ABD görüşmeleri yer aldı.

İki lider arasındaki telefon görüşmesinin içeriğine dair yapılan açıklamada “Görüşmede Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamalarında ana hatlarıyla belirtilen Ermenistan-Azerbaycan sınırını belirleme ve sınırlandırma dahil, anlaşmaların uygulanmasının pratik yönlerine odaklanıldı” ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili uygulamaların AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının (Rusya, ABD ve Fransa) çizgisinde çabalara devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

KGAÖ’NÜN GELECEKTEKİ ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Başkanlığı Ermenistan tarafından yürütülen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) gelecekteki beklentilerin telefon görüşmesinde konuşulduğu ayrıca belirtildi. KGAÖ, Kazakistan’da meydana gelen olaylarda ülkeye askeri yardım kararı almış ve bu kapsamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetiyle büyük çoğunluğu Rus ordusu olan barış güçlerini göndermişti.

ABD GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Açıklamada ayrıca “Rusya Devlet Başkanı, Nikol Paşinyan’ı, talebi üzerine, ABD ve müttefiklerinin Rusya Federasyonu için güvenlik garantileri konusunda yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdi” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Gazetesi