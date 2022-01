İran, Siyonist rejimin uluslararası mekanizmaları suistimal ettiğini bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Kurulunda Holokast ile ilgili alınan kararın İran tarafından Kabul edilmediği belirtilerek, Siyonist rejimin Filistin aleyhine işlediği günlük cinayetleri gizlemek için uluslararası mekanizmalar ve BM’ye kullandığı ifade edildi. İkinci dünya savaşı cinayetlerinin yayılmacı ve ırkçı politikaların sonucu oluştuğunu ve şu an siyonist rejimin bu iki şeytani huyun bayrakçısı olduğu bunun çeşitli uluslararsı kararlarda vurgulandığı ve uluslararası camianın güçlü iradesine rağmen İsrail’in tek ırkçı rejim olarak varlığını sürdürdüğü ifade edildi. Soykırımın her zaman ve her şartta mahkum edildiği ifade edilen açıklamada, İran’ın ikinci dünya savaşında Avrupa ülkelerden avarelere evsahipliği yaptığı belirtildi. Siyonist rejimin her zaman ikinci dünya savaşı ve yahudi kurbanları kendi menfaati doğrultusunda kullanmak istediği ifade edilem açıklamada, Siyonist rejimin son 70 yılda Filistin ve bölge ülkeleri aleyhine işlediği soykırım, terör, etnik temizlik, yerleşim yerlerinin tahribi ve insani ablukanın devam ettii ifade edildi. Açıklamada, tarihi faciaların tekrarlanmaması için olayların siyasi önyargılardan uzak araştırılması gerektiği ve alınan kararın bunlara hazi olmadığından Kabul edilemez olduğu ifade edildi. Twitter’da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012 IRNA