AKP’ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları’ndan yeni parti açıklaması

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları olarak yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurdu.

2009 yılında kurulan, açılışlarını eski Başbakan Binali Yıldırım gibi isimlerin yaptığı Osmanlı Ocakları, Cumhur İttifakı içerisinde yer alacak siyasi parti kuruyor.

Yeni kurulacak partiye ilişkin Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, ”Osmanlı Ocakları olarak 72 ilde, 438 ilçede teşkilatlanmış, yurtta ve dünyada 16 yıla aşkın süredir insanlık adına faydalı faaliyet gösteren bu milletin bağrından çıkmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız ortak istişareler sonucunda, ülkemiz milletimiz adına daha faydalı faaliyetler yürütebilmek için, hiç kimseye, hiçbir siyasi partiye yük olmadan kendi siyasi partimizi kurma kararını almış bulunmaktayız. Şahsım adına, kurulacak partide genel başkanlık görevi veya yöneticilik yapmayı düşünmüyorum. Osmanlı Ocakları’nda görevime devam edeceğim, millet vekili adayı da olmayacağım. Osmanlı Ocakları’nı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletimize hizmet ederken görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

”CUMHUR İTTİFAKI’NIN İÇİNDE YER ALACAĞIZ”

Yeni kurulacak olan partinin Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağını aktaran Kadir Canpolat, “Bizim bir sloganımız var, ‘Kefenli liderin kefenli askeriyiz’ Milletimiz ve ülkemiz adına mücadele eden devlet büyüklerimiz için, kefenlerimizi çıkartmadığımızı da buradan bir kez daha belirtmek isterim. Yine Cumhur İttifakı’nın içinde yer alacağız. Osmanlı olarak aynı duruşa devam edeceğiz. İdeolojimizde, fikirlerimizde bir sapma olmayacak. FETÖ’nün yayın organları önünde eylemleri biz başlattık. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı’nın çağrısı ile AK Parti Genel Merkezi ve yurdun dört bir yanındaki meydanlarda ülkeyi ölümüne müdafaa ettik. Her zorlukta ülkemizin ve milletimizin yanında var olduk. Bundan sonra da bu varlığımıza bir siyasi parti ekleyerek devam edeceğiz” dedi.

İSMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Canpolat, partisinin ismini henüz kararlaştırmadıklarını ve partinin üç ayda hedef üye sayısının da 500 bin olacağını söyledi.

”RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ASKERLERİYİZ”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı A. Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları’nın AKP ile ilişkisini “Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Osmanlı Ocaklarını ona borçluyuz. O olmasaydı, şimdi bizler olmazdık” sözleriyle anlatmıştı. Canpolat Isparta şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz” demişti.

ALPEREN GEÇMİŞİ VE PAPA’YA EYLEM ZANLISI

Kadir Canpolat, 30 Kasım 2006’da Türkiye’yi ziyaret eden Papa 16. Benedictus’a eylem yapacakları iddiasıyla yakalanarak haklarında yasal işlem yapılan 6 kişiden biri olarak adını duyurdu. Hrant Dink cinayetinde adı geçen eski Trabzon Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Öztürk, verdiği ifadelerin birinde Kadir Canpolat’ı Alperen Ocakları vasıtasıyla tanıdığını söylemişti.

Cumhuriyet Gazetesi