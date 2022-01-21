Zas, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırların çizilmesi ve belirlenmesi konusunda pratik çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyor

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Birleşmiş Milletler’in Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile telefon görüşmesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya arabuluculuğuyla varılan anlaşmalar sayesinde Kafkasya bölgesindeki durumun nispeten istikrarlı olmaya devam ettiğini belirtti.

KGAÖ Genel Sekreteri, sonraki süreçte durumun çözülmesi için, devlet sınırlarının çizilmesi ve belirlenmesi için pratik çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI