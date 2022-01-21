Yeni nükleer güç üniteleri

Rosatom ve Ermenistan, yeni nükleer güç ünitelerinin inşası alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya Küçük Nükleer Santraller Günü’nün düzenlendiği Dubai’deki World Expo 2020’nin bir parçası olarak Rosatom State Corporation ve Ermenistan Nükleer Santrali yönetimi, 20 Ocak 2022’de Rus tasarımı yeni nükleer enerji bloğu inşa etmek amacıyla Mutabakat Muhtırası imzaladı.

Anlaşma, Rusatom Oversis JSC (Rosatom State Corporation’ın bir parçası) Başkanı Yevgeny Pakermanov ve Ermenistan Nükleer Santrali CJSC (Ermenistan Nükleer Santrali) Genel Müdürü Eduard Martirosyan tarafından imzalandı.

Taraflar, Ermenistan nükleer santralinde Rus projesi kapsamında yeni nükleer güç üniteleri inşa etme olasılığının araştırılmasında işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

“Modern Rus nükleer teknolojisinin kullanımı, dünyanın birçok ülkesinde sürdürülebilir enerji arzının ayrılmaz bir parçasıdır.

Yeni nükleer güç ünitelerinin inşasında daha fazla işbirliğinin yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınması ve refahının artması için değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki güçlü komşuluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için bir faktör olacağına inanıyorum”,- dedi Rusatom Oversis Başkanı Yevgeny Pakermanov.

“Ermenistan, petrolden uzaklaşma ve modern teknolojilerin geliştirilmesi alanındaki dünya eğilimlerini yakından takip ediyor. Ermenistan’daki tek nükleer santral, ülkenin elektriğinin yaklaşık %40’ını üretiyor ve 1977’den beri temiz, güvenilir bir enerji kaynağıdır.

Santralin kullanım süresinin sona ermesinden sonra, ülkenin enerji dengesinde nükleer enerjiye sahip olmaya devam etmek istiyoruz, bu nedenle her şeyden önce dünyada gelişmiş modern Rus nükleer teknolojilerini dikkate alıyoruz”,- dedi ANPP CJSC Genel Müdürü Eduard Martirosyan.

Rosatom State Corporation, elektrik üretimi alanında ulusal liderdir (toplam üretimin yaklaşık %20’si) ve nükleer santrallerin inşası için sipariş portföyü hacminde dünyada ilk sıradadır.

Devlet şirketi, 275 binden fazla insanın çalıştığı 300’den fazla işletmeyi bir araya getirmektedir.

Rosatom, Ekim 2020’den bu yana kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir iş geliştirme için Birleşmiş Milletler’in en büyük girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (Küresel İlkeler Sözleşmesi) üyesidir.

Ermenistan Kamu Radyosu