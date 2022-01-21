Türkiye ile ticaret

Türkiye ile ticaret

Türkiye, 30 yıldır Ermenistan’ın “ilk 5” ticaret ortağından biri

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’nin “Sivil Sözleşme” fraksiyonunun bir üyesi olan Babken Tunyan, bugün gazetecilere verdiği bir brifingde, muhalefetin gündeme getirdiği konuyu yanıtladı.

“Öyle ya da böyle 30 yıldır Türkiye ile ticaret yapıyoruz.

Doğrudan bir sınırımız olmamasına rağmen ticaret Gürcistan üzerinden yapılıyordu, fakat onlarla ticaretimiz vardı.

Türkiye, Ermenistan’ın ‘en büyük 5 ticaret ortağından biridir”,- diyen Tunyan, bu mantıkla Ermenistan’ın ekonomisinin güçlü tüm ülkelere kapılarını kapatması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Bununla birlikte, Ermeni pazarı mevcut AEB düzenlemeleri ve savunma mekanizmaları, gümrük vergileri vb. ile korunmaktadır.

Türk yayılmacılığı beklememiz gerektiğini düşünmüyorum.

Ben böyle bir tehlike görmüyorum.

Tehlike durumunda önleyici tedbirler alınacaktır”,- dedi Tunyan.

Ermenistan Kamu Radyosu