Toivo Klaar, Ermenistan’da

AB Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Toivo Klaar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ermenistan’da olduğunu duyurdu.

Klaar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yerevan’a tekrar döndüğüm için mutluyum. Isabel Dumont ile ortak bir misyonun parçası olarak (Ermenistan) yetkilileri ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum.”

Hatırlanacağı üzere Daha önce AB Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi, Ermenistan ve Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Klaar bölgeye kendisine başta Fransa’nın eski Ukrayna Büyükelçisi Isabelle Dumont olmak üzere Avrupalı ​​diplomatların eşlik edeceğini ifade etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI