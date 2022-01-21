Son dakika: Kıbrıs Zafere Doğru Papaz Makaryos kimdir, nasıl öldü? Emre Törün kaç yaşında?

TRT’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın oyuncuları araştırılıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Papaz Makarios’un kim olduğu sorgulanıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs Papaz Makarios karakterine Emre Törün hayat veriyor. Peki ama Bir Zamanlar Kıbrıs Papaz Makaryos kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir, instagram adresi nedir?

TRT’de her Perşembe yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki oyuncuların canlandırdığı karakterler sorgulanıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs Papaz Makaryos karakterini canlandıran Emre Törün ile ilgili bilgiler sorgulanıyor. Peki ama Bir Zamanlar Kıbrıs Papaz Makaryos kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs Papaz Makaryos kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Papaz Makaryos karakterine Emre Törün hayat veriyor. 1913 yılında Kıbrıslı bir Rum çobanın oğlu olarak dünyaya gelen, önce Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi başpiskoposluğuna ve ardından Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına kadar yükselen Makarios, yaşamı boyunca Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için çalıştı. Türk-Rum ortaklığında 1960’ta kurulan ve 1963’te yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Başpiskopos Makarios 1977’de ölmüştü. Kalp rahatsızlığından ölen Makarios’un kalbi incelenmek için gömülmemişti. Makarios’un otopsi için çıkarılan kalbi ise 2017 yılına kadar mumyalanarak başpiskoposlukta saklanmış ama bu yılda mumyalamanın bozulduğu görülerek mezarına nakledilmiş. Makarios 3 Ağustos 1977’de öldü. Adına yapılan anıt mezarın girişinde 20 metreye yaklaşan bir heykeli bulunuyor. Bu heykel Güney Lefkoşa’da Rum başpiskoposluğu önündeyken 2008 yılında buraya taşınmış. Ziyarete açık bulunan mezarına Hristiyan azizlerinin mozaikten betimlemeleri olan iki görkemli yolla ulaşabiliyorsunuz. Trodos Dağları’nın yaklaşık 1600 metre yüksekliğinde bir tepede yer alan anıt mezar, İncil’den öykülerin anlatıldığı fresk ve mozaiklerle süslenmiş.

Emre Törün kimdir?

Ünlü oyuncu Emre Törün 11 Mart 1972 yılında doğmuştur. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Papaz Makaryos’a hayat veren Emre Törün 49 yaşındadır. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı yapan oyuncu birçok dizide rol almıştır.

Emre Törün’ün rol aldığı diziler

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021) – III. Makarios

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) – Nevzat

Reaksiyon – Savcı

Güneşi Beklerken

Bulutların Ötesi – Nusret

Arka Sokaklar – Civan

Beşinci Boyut

Büyük Umutlar – Cevat

Halk Düşmanı – Alper

Hayat A.Ş.

Koçum Benim

Ona Bakma Bana Bak

Kara Melek

https://www.cnnturk.com/magazin/son-dakika-kibris-zafere-dogru-papaz-makaryos-kimdir-nasil-oldu-emre-torun-kac-yasinda