Sevan Nişanyan Yunanistan’ı terk etti

Yunan mahkemesi Nişanyan’a ülkede en fazla 15 gün kalma izni vermişti

Sevan Nişanyan aldığı kararla Yunanistan’ı terk ettiğini açıkladı.

Yunan mahkemesi Nişanyan’a ülkede en fazla 15 gün kalma izni vermişti.

Nişanyan “Dün, verdikleri süre içinde Yunanya’yı terk ettim. Birkaç gün Paris’teyim, sonra bir süre Ermenistan’da olacağım” ifadelerini kullandı.

Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Aklım ve tüm içgüdülerim kalmalıydım diyor. Kalsam ne olurdu? Zorla sınır dışı ederler belki, ama fiziksel olarak sürüklemeleri lazım, görüntüleri hayal edemiyorum bile. Tutuklasalar ne olur? Ortada suç yok, ne kadar tutabilirler? Kalıp direnmeliydim. Alçakça, korkakça kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmeye zorlamalıydım. Benim bildiğim Sevan öyle yapar.Maalesef hayatın başka gerçekleri de var. İracığımın sağlığı öyle bir savaşı kaldırabilecek gibi değil. O da benimle beraber ülkeden ayrılıp, İstanbul’a gitti. Bugün zorlu bir tedavi sürecine başlıyor. Yanında olamayacağım için içim acıyor.

Türkiye’de 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Nişanyan’ın 14 Temmuz 2017’de hapisten firar etmiş ve 25 Temmuz 2017’de Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Daha sonra Yunan vatandaşı eşiyle evlenen Nişanyan evliliği nedeniyle oturma izni alınca iltica başvurusunu yarım bırakmıştı. Samos (Sisam) adasında yaşayan Sevan Nişanyan köyde birden fazla ev alarak etkinlikler yapmaya kalkınca yerel polisin hedefi oldu.

Adada “milli tehlike” olduğu şeklinde yapılan raporlar neticesinde hakkında Yunanistan’da istenmeyen kişi kararı çıkartıldı.

Nişanyan’ın evlilik nedeniyle aldığı oturum izni ise 29 Aralık 2021 tarihinde sona erdi ve Yunan makamlarınca uzatılmadı.

2022 Ocak ayında tutuklanan Nişanyan Yunan idare mahkemesi kararıyla 7 Ocak’ta serbest bırakılırken. Yunan makamları Nişanyan’a ülkeyi terk etmesi için 15 gün süre vermişti.

Independent Turkce