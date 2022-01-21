Sevan Nişanyan Yunanistan’dan ayrıldı ve Ermenistan’a gelecek

İstanbullu Ermeni aydını Yunanistan’da kalması için 15 gün süre verilmişti.

Ünlü İstanbullu Ermeni dilbilimci ve düşünür Sevan Nişanyan Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı.

Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Nişanyan şu ifadelere yer verdi:

“Paris’e geldim.Birkaç gün burada kalacağım, sonra bir süre Ermenistan’a gideceğim.”

Hatırlanacağı üzere Türkiye’de 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Nişanyan’ın 14 Temmuz 2017’de hapisten firar etti ve 25 Temmuz 2017’de Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan hükümeti, Nişanyan’ın bir Yunan vatandaşıyla evliliği nedeniyle oturma izni verdi fakat 29 Aralık 2021 tarihinde sona eren süresi uzatmadı. Nişanyan tutuklandı, sınır dışı edilmekle tehdit edildi.

Siros idare mahkemesi kararıyla 7 Ocak’ta serbest bırakıldı. Yunan makamları Nişanyan’a ülkeyi terk etmesi için 15 gün süre verdi.

ERMENİ HABER AJANSI