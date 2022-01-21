Parajanov’un filmi, New York Çağdaş Sanat Müzesi’nin ilk Ermeni filmi oldu

Koleksiyondaki yeri doldurulamaz varlığını sağlayarak dünyaca meşhur Ermeni film yönetmeni Sergey Parajanov’un restore edilmiş üç kısa metrajlı filmini (Hakob Hovnatanyan” (Ermenistan, 1967), “Kiev Duvar Resimleri” (Ukrayna, 1966) ve “Pirosmani Konuları Üzerine Arap desenleri” (Gürcistan, 1986)) kalıcı olarak New York Çağdaş Sanat Müzesi’ne (MoMA) teslim edildi.

Ermenistan Sinema Merkezi ve “Hamo Beknazarov Projesi” şirketinin işbirliği sayesinde Sergey Parajanov’un üç kısa metrajlı filminin restorasyonu gerçekleştirildi.

Tam bir ay önce Parajanov’un kısa metrajlı filmlerinden oluşan üçlü film Paris’teki Pompidou Sanat Merkezi’ne törenle teslim edildi.

Bu arada Parajanov’un “Hakob Hovnatanyan” filmi, dünya çapında önemli iki sanat merkezi olan MoMA ve Pompidou’da hak ettiği yeri alan ilk Ermeni filmdir.

ERMENİ HABER AJANSI