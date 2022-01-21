Papa: Suistimal mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü sürdürüyoruz

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi mensuplarınca yapılan suistimallerin mağdurlarına adaleti yerine getirme taahhüdünü kararlı şekilde takip ettiklerini belirtti.

Barış Seçkin

Ruhani lider, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin dün yayımlanan raporun ardından İnanç Doktrini Kongregrasyonu üyelerini Vatikan’daki kabulünde bu konuya değindi.

Papa Franciscus, konuşmasında, “Kilise, kendi mensuplarının yaptığı suistimallerin mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü kararlı şekilde sürdürüyor.” dedi.

Bu hususta kilise bünyesinde bazı kanuni düzenlemelerde değişiklikler yaptığını ifade eden Papa, yargının tek başına bu fenomeni durdurmak için yeterli olamayacağını ancak adaletin yeniden tesisi, skandalın onarılması ve suçlunun ıslahı için gerekli olduğunu kaydetti.

Almanya’da Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx da Münih Başpiskoposluğunda yaşanan taciz skandalından dolayı özür dilemişti.

Alman Katolik Kilisesi’ndeki skandal

Münih ve Freising Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirilen Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı raporda, 1945-2019’da kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.

Rapora göre, mağdurların 247’sini erkek, 182’sini kız çocukları oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.

Uzmanlara göre, suçlamalarla bağlantılı 173’ü rahip ve 9’u diyakoz olmak üzere 235 kişi bulunuyor.

Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlanıyor.

AA