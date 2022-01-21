İstikrarlı ve pragmatik bir barış

İstikrarlı ve pragmatik bir barış

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermenistan ve Azerbaycan’ın kalıcı bir barış kurmasını umuyor

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı çalışma ziyareti sırasında Sky News Arabia’ya verdiği röportajda bölgesel gelişmelere, Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilerine de değindi.

“Ermenistan ve Azerbaycan, AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanlığını yaptığı bir müzakere platformuna sahipti.

Maalesef bu müzakereler başarılı olmadı.

En kötü seçenek, savaş oldu”,- dedi Başkan.

Sarkisyan, üçlü görüşmeler sonucunda bölgede istikrarlı ve pragmatik bir barış olacağını umduğunu ifade etti.

“Umarım bu kez Azerbaycan ve Ermenistan tavizler yoluyla kalıcı bir barışı tesis edebilir. Lakin bu pek kolay değil.

Yine de, konuşmaktan başka bir yol olmadığını düşünüyorum “,- dedi Armen Sarkisyan.

Ermenistan ve Türkiye’nin Ekim 2009’da bir kez müzakere etmeye çalıştığını ve hatta Zürih’te bir protokol imzalandığını hatırlattı.

“O zamanlar da, birkaç nedenden dolayı şüpheciydim.

Bunlardan biri, Azerbaycan’ın bu görüşmelerde Türk tarafında yer almamasıydı.

Ermenistan’ın Azerbaycan ile sorunları vardı ve Azerbaycan olmadan Türkiye ile anlaşmaya varamazdı.

Ermeni tarafında da diaspora yoktu”,- dedi Cumhurbaşkanı.

Ermenistan Kamu Radyosu