Hurda ihracatına yasak

Hurda demir ve diğer hurda metallerin ihracatına ilişkin yasak kaldırılmayacak

Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Ocak 2021’den beri yürürlükte olan hurda ihracatı yasağını 6 ay uzatmaya karar verdi.

Karar, bugün hükümetin olağan toplantısında alındı.

Taslağı hazırlayan Ekonomi Bakanlığı, yerel sanayiyi geliştirme arzusuyla ihracat yasağının uzatılmasını haklı çıkarıyor.

“Ermenistan’da metal üretimi olmadığı (doğal metal kaynakları olmadığı) göz önüne alındığında, hurda metal ve atıklar, Ermenistan için stratejik olarak önemli hammaddelerdir”, – denilmektedir karar taslağında.

Bakanlığa göre, metal ihracatı yasağının getirilmesinden bu yana yerel metal üretim hacmi önemli ölçüde arttı.

Resmi istatistiklere göre, yalnızca Ocak-Eylül 2021’de çelik döküm hacmi 70.000 tonu aştı.

Bunun haricinde, geçen yıldan beri uygulanan yasak, hurda metale yönelik talebi arttırmış ve bu sayede fiyatlar da artmıştır.

2020’de hurda demirin fiyatı 80 bin dolar civarındayken, 2021’de 120 bin olmuştur.

Hükümetin belirlediği yeni yasak 25 Ocak 2022’den, 25 Temmuz 2022’ye kadar geçerli olacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu